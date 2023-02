Resultados preliminares dão vitória eleitoral a progressistas no Equador

Em relação ao referendo, os dados apontam para uma vitória do 'Não' em todas as questões, o que representa uma derrota para o presidente Lasso edit

247 com Telesur - Os resultados preliminares das eleições seccionais para eleger as autoridades locais, os membros do Conselho de Participação Cidadã e Controle Social (CPCCS) e o referendo constitucional dão a vitória às forças progressistas nas principais regiões do país sul-americano.

De acordo com os primeiros resultados publicados no site do Conselho Nacional Eleitoral do Equador (CNE), o movimento Revolução Cidadã (RC) lidera as apurações eleitorais em sete das vinte e três províncias nas quais o prefeito foi eleito e também para os prefeitos de Quito e Guayaquil. .

Os candidatos da Revolução Cidadã estão na vanguarda da contagem de votos em algumas das províncias de Pichincha, Guayas, Manabí e Azuay, bem como em Imbabura, Sucumbíos e Santo Domingo de los Tsáchilas.

Em Pichincha, cuja capital é Quito, Paola Pabón foi reeleita prefeita com 27,95 por cento dos votos, em segundo lugar está Guillermo Churuchumbi, candidato do movimento indígena e plurinacional Pachakutik com 25,56 por cento dos votos apurados.

Uma das surpresas do dia está em Guayas, cuja capital é Guayaquil, a candidata a prefeita da Revolução Cidadã, Marcela Aguiñaga, lidera com 34,46 por cento dos votos contra a candidata do Partido Social Cristão (PSC) de Susana González (25,44 por cento).

O candidato progressista Pabel Muñoz é o vencedor virtual da Prefeitura de Quito com 25,19 por cento dos votos, seguido pelo esquerdista Jorge Yunda (22,20 por cento).

O movimento Revolução Cidadã também caminha para quebrar a hegemonia do Partido Social Cristão em Guayaquil com a vitória virtual de Aquiles Álvarez com 39,79% dos votos apurados.

Na província de Manabí, o candidato a prefeito pela Revolução Cidadã, Leonardo Orlando, tem 43,11%, contra 33,23% de Agustín Casanova.

Johana Núñez também caminha para a vitória em Santo Domingo de los Tsáchilas, com 41,17 por cento dos votos, seguida da candidata Veróniza Zurita (29,12 por cento).

Na província de Imbabura, com 55,12 dos votos apurados, Richard Calderón ocupa a liderança com 33,27 por cento dos votos e a sua rival mais próxima é Lucía Posso com (26,13 por cento).

Em relação ao referendo, os dados preliminares apontam para uma vitória do 'Não' em todas as questões, ao contrário do que apontavam as pesquisas anteriores sobre as propostas do presidente Guillermo Lasso, rejeitadas pelos setores sociais.

Os analistas consideram que estas eleições servem para avaliar o apoio popular às principais forças políticas do país antes das eleições presidenciais de 2025.

O que decide o referendo?

As questões são emendas à atual Constituição de 2008, que será modificada nos casos em que a resposta da maioria for afirmativa.



A subsecretária de Assuntos Regulatórios do governo, Karen Sichel, disse à BBC Mundo que o processo fornecerá ferramentas para combater “os problemas mais prementes dos equatorianos: insegurança, proliferação do crime organizado, corrupção, falta de representação e abuso dos recursos naturais”.



O Executivo do presidente Guillermo Lasso fez campanha a favor do 'sim' neste referendo, o que gerou polêmica.



“É preciso entender o referendo no contexto que o país vive, marcado por uma crise de liderança do governo Lasso aliada a uma tremenda crise de insegurança, com redes de crime e narcotráfico”, explicou à BBC Mundo o analista político equatoriano Andrés Chiriboga. (Com BBC).

