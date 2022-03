Venezuela exige fim das sanções para negociar petróleo com EUA e Europa

Apoie o 247

ICL

Sputnik - Segundo autoridade venezuelana, país pode começar a enviar petróleo para os EUA e Europa, no entanto, governo de Nicolás Maduro espera "uma oferta ambiciosa" da gestão Biden para que tal ação ocorra.

Nesta sexta-feira (11), o presidente do comitê de Petróleo e Energia da Assembleia Nacional da Venezuela, Angel Rodríguez, disse à Sputnik que Caracas pode começar a entregar petróleo aos Estados Unidos e à Europa em meados deste ano desde que as sanções ao país sejam levantadas.

"Se as medidas [unilaterais] forem suspensas [...] considerando o que já conquistamos no momento, poderíamos fornecer a energia de que os EUA e a Europa tanto precisam no meio do ano", afirmou Rodríguez.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A autoridade observou que para chegar a um acordo, "Washington deve nos fazer uma oferta ambiciosa, porque o principal fator que atrapalha a situação econômica do país são os próprios norte-americanos".

Rodríguez expressou esperança de que uma possível retomada das exportações de petróleo para o Ocidente não afete as relações da Venezuela com a Rússia. Entretanto, a Casa Branca disse anteriormente que "não há discussões em andamento sobre as importações de petróleo venezuelano".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na quarta-feira (9), o secretário de Estado norte-ameriano, Antony Blinken, disse que Washington tem "um conjunto de interesses" em relação à Venezuela, incluindo "suprimento constante de energia", conforme noticiado.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE