Venezuela fará parte do BRICS em breve, diz Maduro

Tass - A Venezuela ingressará no BRICS em um futuro próximo, disse o presidente do país, Nicolás Maduro.

O presidente destacou que o “velho mundo colonial com guerras, intervenções, genocídio e um complexo de superioridade” está sendo substituído por “um novo mundo com os BRICS”. Segundo ele, “este mundo já existe e é irreversível”.

“A tendência de surgimento de um novo mundo e de consolidação dos BRICS é irreversível, e a Venezuela em breve fará parte dos BRICS”, disse Maduro no canal Venezolana de Televisión.

