Argentina apresenta queixa pelo uso do território brasileiro como escala da força aérea britânica com destino às Malvinas

247, com Telesur - O embaixador da Argentina no Brasil, Daniel Scioli, apresentou nesta terça-feira (1) queixa forma ao governo brasileiro sobre a utilização do território nacional como escala de voos da força aérea britânica com destino às Ilhas Malvinas.

O diplomata argentino comunicou sua preocupação com os sete voos realizados pelo Reino Unido entre territórios do Brasil e as Malvinas. Scioli enfatizou que a ação constitui uma demonstração da "presença militar ilegítima do Reino Unido no Atlântico Sul".



De acordo com o memorando apresentado no Palácio do Itamaraty, "salta-se o propósito político perseguido pelas supostas 'paradas' de aeronaves militares britânicas em países da região, uma vez que sua continuidade no tempo poderia ser divulgada como uma espécie de aceitação brasileira da presença de uma base militar no Atlântico Sul”.

O documento especifica que nos dias 9, 14, 15, 22, 24, 26 e 28 de janeiro, tropas da força aérea britânica das Malvinas foram localizadas no Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre e Recife.

