Lula comanda coro e conclama juventude chilena a votar em Gabriel Boric

"Votem no Gabriel Boric! E ajudem o Chile a fazer parte do bloco de governos progressistas", discursou Lula, em mensagem à juventude chilena, durante o 5º Congresso Nacional da Juventude do PT

247 - Durante o 5º Congresso Nacional da Juventude do PT, o ex-presidente Lula comandou um coro poderoso, conclamando a juventude chilena a votar em massa no candidato progressista Gabriel Boric, que disputa com o ultradireitista José Antonio Kast a presidência.

"Nós, juventude brasileira, petista e socialista, que defendemos uma América do Sul soberana, governos progressistas governando nossos povos, gostaríamos de pedir à gloriosa juventude chilena, que, no próximo dia 19, no próximo domingo, quando haverá eleição, por favor, recuperem a democracia no país de vocês", clamou a plateia de jovens em conjunto com Lula.

"Votem no Gabriel Boric! E ajudem o Chile a fazer parte do bloco de governos progressistas", completou Lula.

