Presidente mexicano apela ao continente americano por criação de organização regional como a União Europeia

Sputnik - A noção americana de que a América deve ser para os americanos é uma ideia que deve incluir todos os países do continente para formar uma aliança regional como a União Européia, defendeu o presidente do México, Andrés Manuel López Obrador.

“Estamos até propondo que o mais conveniente não é apenas a integração econômica com respeito às nossas soberanias na América do Norte, mas em toda a América, assim como a Comunidade Européia foi criada e depois se tornou a União Européia, então precisamos criar na América uma forma de união”, avaliou o presidente federal.

“Integrar-nos com respeito à soberania de todos os países para nos fortalecermos como região econômica e comercial do mundo”, acrescentou na conferência matinal desta sexta-feira, 12 de novembro.

Além disso, relatou que o Governo do México convenceu a administração de Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos, a evitar o fechamento de sua economia.

“Deve ser a América para todos os americanos, mas eles argumentaram que deviam cuidar de seu mercado e praticamente fechar as fronteiras, fizemos um trabalho para convencê-los, persuadi-los, de que os Estados Unidos não poderiam se desenvolver sem a América do Norte”, declarou López Obrador.

“O crescimento exponencial da economia e do comércio na Ásia é um fato, agora que os preços do transporte marítimo estão subindo há um aumento no custo do frete, por que estamos na América do Norte importando mercadorias de outros países? podemos produzi-los na América do Norte? Por isso a importância do Tratado (entre México, Estados Unidos e Canadá, o T-MEC)”, defendeu.

"Nós nos entendemos com o presidente Trump, mas também nos entendemos com o presidente Biden, a relação é muito boa", acrescentou.

O presidente mexicano viajará a Washington para participar no dia 18 de novembro do primeiro encontro presencial com seus homólogos canadense e americano, Justin Trudeau e Joe Biden, respectivamente.