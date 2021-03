Dezoito governadores reagem a Bolsonaro e o acusam de buscar confronto e espalhar fake news

247 - Dezoito governadores reagiram, em nota na manhã desta segunda-feira (1), à postagem feita por Jair Bolsonaro nas redes sociais neste final de semana em que ele afirma ter repassado bilhões ao estados ao longo do ano passado. "Em meio a uma pandemia de proporção talvez inédita na história, agravada por uma contundente crise econômica e social, o Governo Federal parece priorizar a criação de confrontos, a construção de imagens maniqueístas e o enfraquecimento da cooperação federativa essencial aos interesses da população", diz trecho da nota, de acordo com a CNN Brasil.

No texto, os governadores destacam que os valores utilizados por Bolsonaro em sua postagem são repasses obrigatórios, previstos na Constituição, como os Fundos de Participação dos Estados e Municípios (FPE e FPM), Fundeb, SUS e royalties. Os gestores estaduais observam, ainda, que Bolsonaro também incluiu os valores pagos por meio do auxílio emergencial, uma "iniciativa do Congresso Nacional", além da suspensão de pagamentos de dívidas federais por via judicial antes do início da pandemia.

Eles também questionam os valores citados por Bolsonaro e cobram explicações sobre “onde foram parar” R$ 642 bilhões em impostos pagos pela população. "Adotando o padrão de comportamento do Presidente da República, caberia aos Estados esclarecer à população que o total dos impostos federais pagos pelos cidadãos e pelas empresas de todos Estados, em 2020, somou R$ 1,479 trilhão. Se os valores totais, conforme postado hoje, somam R$ 837,4 bilhões, pergunta-se: onde foram parar os outros R$ 642 bilhões que cidadãos de cada cidade e cada Estado brasileiro pagaram à União em 2020?", perguntam na nota.

Ainda segundo os gestores estaduais, é preciso reforçar as ações para conter a pandemia de Covid-19. "A contenção de aglomerações – preservando ao máximo a atividade econômica, o respeito à ciência e a agilidade na vacinação – constituem o cardápio que deveria estar sendo praticado de forma coordenada pela União na medida em que promove a proteção à vida, o primeiro direito universal de cada ser humano", finaliza o texto.

Saiba quem são os governadores que assinaram a nota:

Renan Filho - Governador do Estado do Alagoas

Waldez Góes - Governador do Estado do Amapá

Camilo Santana - Governador do Estado do Ceará

Renato Casagrande - Governador do Estado do Espírito Santo

Ronaldo Caiado - Governador do Estado de Goiás

Flávio Dino - Governador do Estado do Maranhão

Helder Barbalho - Governador do Estado do Pará

João Azevêdo - Governador do Estado da Paraíba

Ratinho Júnior - Governador do Estado do Paraná

Paulo Câmara - Governador do Estado de Pernambuco

Wellington Dias - Governador do Estado do Piauí

Cláudio Castro - Governador em exercício do Estado do Rio de Janeiro

Fátima Bezerra - Governadora do Estado do Rio Grande do Norte

Eduardo Leite - Governador do Estado do Rio Grande do Sul

João Doria - Governador do Estado de São Paulo

Belivaldo Chagas - Governador do Estado de Sergipe

Rui Costa - Governador da Bahia

Mauro Mendes - Governador de Mato Grosso

