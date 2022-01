2021 termina com panelaço contra Bolsonaro e esperança de dias melhores com Lula em 2022

Apoie o 247

ICL

247 - O Brasil chega ao final desta sexta-feira (31), último dia do ano de 2021, com panelaços contra Jair Bolsonaro em várias partes do País, em protesto contra seu discurso negacionista no enfrentamento à Covid-19.

No último pronunciamento em rede nacional de rádio e TV, Bolsonaro voltou a criticar a adoção de passaporte vacinal no país e defendeu prescrição médica para a imunização de crianças com vacinas contra a Covid-19. “Não apoiamos o passaporte vacinal. Nem qualquer restrição àqueles que não desejam se vacinar. Também defendemos que a vacina para as crianças entre cinco e onze anos sejam aplicadas somente com o consentimento dos pais e prescrição médica", disse Bolsonaro, enquanto panelas soavam em casas e apartamentos pelo país.

Apesar do discurso negacionista, Bolsonaro termina 2021 enfraquecido politicamente. Com todas as pesquisas mostrando a liderança do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas próximas eleições, com eventual vitória no primeiro turno, 2022 se inicia com esperança para o povo brasileiro.

PUBLICIDADE

Na mensagem de fim de ano publicada nesta sexta, o ex-presidente Lula externou votos de força e solidariedade para os brasileiros que passam dificuldades com o desemprego, com a pandemia, com a falta de alimentos ou de moradia digna. Lula apontou para a esperança que o ano que se inicia traz consigo. "Vamos trabalhar em 2022 para que todos os brasileiros possam ter uma vida digna e voltarmos a ter um país que nos encha de orgulho. Jamais desistir e sempre batalhar por um amanhã melhor", disse o ex-presidente nas redes sociais.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE