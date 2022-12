32% dos brasileiros se veem como petistas, aponta Datafolha

Apoie o 247

247 - Um terço dos brasileiros se diz petista, enquanto um quarto da população se define como bolsonarista. É o que aponta pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (29) pelo jornal Folha de S.Paulo.

De acordo com o levantamento, 32% dos brasileiros se veem como petistas e 25% como bolsonaristas.

O instituto ouviu 2.026 entrevistados de 16 anos ou mais em 126 município de todas as regiões do país. Foi apresentada uma escala de 1 a 5 para os entrevistados ouvidos, sendo que 1 significa ser bolsonarista e 5, petista.

Outros 7% se declararam no nível 2, mais próximo do presidente Jair Bolsonaro (PL), enquanto 9% se declararam no nível 4, mais próximo do petismo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Outros 20% dos entrevistados se declararam no nível 3, distante tanto do bolsonarismo quanto do petismo, numa posição longe dos dois polos.

Ainda de acordo com o levantamento, os jovens de 16 a 24 anos são os que mais se identificam com essa posição política mais neutra, representando cerca de 33% dos entrevistados ouvidos pelo instituto.

O levantamento foi realizado pelo Datafolha nos dias 19 e 20 de dezembro. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.

