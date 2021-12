Apoie o 247

247 - A cada quatro horas, uma pessoa negra é morta em ações policiais. É o que mostra o levantamento "Pele alvo: a cor da violência policial", feito pela Rede de Observatórios da Segurança, que monitora os estados Bahia, Ceará, Piauí, Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo e Maranhão. Os dados são de 2020 e foram obtidos via Lei de Acesso à Informação.

Dos 1.092 registros levantados de morte por agentes do estado, 939 eram de pessoas pretas ou pardas, o que corresponde a 86%.

A pesquisa revela também que o Rio de Janeiro é o estado — entre os que são monitorados pela rede — com mais mortes em ações e intervenções policiais. Ano passado, foram 1.245 óbtos, o terceiro maior registro de toda a série histórica.

Entre janeiro e outubro deste ano, foram 38 chacinas, 27 provocadas por agentes do Estado com 128 mortes registradas. Ou seja, 71% das chacinas no estado do Rio são de autoria de agentes do Estado, segundo a rede.

Acesse o relatório completo.

