'A direita também é danada, gosta de um orçamentozinho para puxar favores e privilégios', diz Paulo Guedes

247 - O ministro da Economia, Paulo Guedes, voltou a criticar a esquerda, mas afirmou que "a direita também é danada" e gosta de privilégios e favores.

"A direita também é danada, gosta de um orçamentozinho para encostar lá e puxar favores e privilégios para eles mesmos", disse Guedes durante participação no podcast Flow, nesta terça-feira (27), de acordo com a Folha de S. Paulo. Ele, porém, não informou quais seriam os favores e privilégios a que se referiu.

A crítica, porém, parece ser dirigida ao Congresso Nacional, que ganhou poder sobre o Orçamento ao longo do governo Jair Bolsonaro (PL) através das chamadas emendas de relator que integram o orçamento secreto do atual governo e são utilizadas para cooptar o apoio de parlamentares em assuntos de interesse do Planalto.

Na entrevista, Guedes também disse que a esquerda atrai o eleitor brasileiro "porque promete o céu, mas entrega o inferno".

