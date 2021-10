“A maior crítica aos governos de esquerda é não ter feito a disputa ideológica”, aponta Alysson Mascaro

De acordo com o jurista e filósofo, os governos de esquerda “no mundo todo” erraram ao não promover ambientes de debates para aqueles com visões progressistas. Assista na TV 247 edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O jurista e filósofo do Direito Alysson Mascaro, em entrevista à TV 247, destacou o erro dos governos de esquerda “do mundo todo” de não terem feito, segundo ele, a ‘disputa ideológica por meio dos aparelhos’. Isto é, não ter promovido ambientes de debates para aqueles com visões progressistas.

De acordo com o professor da USP, “a ideologia está no nível do inconsciente, um nível muito profundo dentro de nós”, e esse quadro só pode ser desmontado “plenamente e estruturalmente quando nós mudamos o modo de produção”.

“O que nós temos é a operação dos aparelhos. A descoberta central do marxismo dos aparelhos não é ficar convencendo um a um, ‘deixa de ser de direita’. É ter o domínio do aparelho. Pois bem, a crítica mais decisiva aos governos de esquerda no mundo é porque não fizeram a disputa ideológica pelos aparelhos”.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE