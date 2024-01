Abaixo-assinado pede apoio à decisão do governo Lula contra o genocídio promovido por Israel em Gaza

Apoie o 247

Abaixo-assinado em apoio ao governo brasileiro na plataforma Change.org – O genocídio palestino já matou mais de 32 mil (1,5% da população de Gaza) palestinos, considerando os 7 mil desaparecidos sob os escombros, que infelizmente perderam suas vidas em razão dos ataques israelenses. Quase 17 mil (52%) são crianças. É a maior mortalidade de crianças já registrada em conflitos bélicos. Mulheres, crianças e idosos são 82% das vítimas fatais palestinas. (Dados do dia 18/01/2024)

O Governo Brasileiro, de maneira correta, tem se posicionado, desde o início deste genocídio, pelo cessar-fogo, por corredores humanitários que permitam chegada de comida, água e medicamentos, e por uma saída política para a questão, que leve a um estado palestino soberano e à paz para palestinos e Israelenses, para que vivam lado a lado, em sem guerras e em segurança.

Mais recentemente, o Brasil endossou o pedido da África do Sul na Corte Internacional de Justiça (CIJ) para que sejam investigadas as ações de Israel na Faixa de Gaza, sob a perspectiva da Convenção para a Prevenção do Crime de Genocídio.

Entidades que atuam a serviço do sionismo e membros de setores privados têm tentado pressionar e chantagear o Estado Brasileiro para reverter a correta posição do Brasil na Corte Internacional de Justiça.

O Estado Brasileiro responde e serve à sociedade brasileira, não aos interesses de países em flagrante violação do Direito Internacional, tampouco aos seus lobistas no Brasil.

Ajude a mostrar que a sociedade brasileira está ao lado do Estado Brasileiro, da África do Sul, de toda a humanidade e do povo palestino. Contra o genocídio palestino já!

