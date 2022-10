ABI anuncia repúdio a "operações ilegais" da PRF

Apoie o 247

247 - A Associação Brasileira de Imprensa (ABI) divulgou nota neste domingo (30) em repúdio às "operações ilegais" realizadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Diversas denúncias de que a PRF tem dificultado o acesso de eleitores às urnas, especialmente no Nordeste, surgiram ao longo do dia.

"A Associação Brasileira de Imprensa e o Instituto dos Advogados Brasileiros vêm a público reafirmar a total confiança no Tribunal Superior Eleitoral e na sua competência exclusiva para comandar as eleições em curso no país", diz o texto, que em seguida aponta: "é inaceitável que a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Federal descumpram a ordem do TSE, que determinou que não fossem realizados bloqueios nem impedimentos à livre circulação de eleitores durante a votação do dia 30 de outubro, além de proibir o monitoramento da eleição pelo Centro Integrado de Comando e Controle da Polícia Federal, como determinado pelo Ministro da Justiça e Segurança Pública do Governo de Jair Bolsonaro".

