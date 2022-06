ABI realiza ato em memória do jornalista Tim Lopes, assassinado há 20 anos

Nesta quinta-feira (2), às 16h, os 20 anos da morte de Tim Lopes serão lembrados em ato no auditório do 9º andar da Associação Brasileira de Imprensa edit

247 - A ABI (Associação Brasileira de Imprensa) realiza nesta quinta-feira (2) ato em memória do jornalista Tim Lopes, assassinado há 20 anos. Além da ABI, participam da organização do ato a Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj), o Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Município do Rio de Janeiro e a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji).

"Há 20 anos, em 2 de junho de 2002, o jornalista Tim Lopes foi capturado, torturado e assassinado por traficantes quando fazia uma reportagem para a TV Globo sobre abuso de menores e tráfico de drogas no Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Sua morte mudou os protocolos de segurança para os jornalistas em campo e virou um símbolo da luta pela liberdade de imprensa e pelo livre exercício da profissão", destaca a ABI em nota publicada no site da entidade.

"No momento em que crescem os ataques a jornalistas — e à própria imprensa — no país, os 20 anos da morte de Tim Lopes se revestem de grande simbolismo".

A entidade representativa dos jornalistas brasileiros aponta que segundo dados da Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj), foram registrados 430 ataques a jornalistas em 2021, o maior número desde que foi iniciado o levantamento, na década de 1990.

O crime que vitimou Tim Lopes ampliou o debate sobre a integridade física dos jornalistas no exercício da profissão, e sobre a própria segurança pública. "A luta pela apuração dos fatos e a punição dos culpados, capitaneada por jornalistas, foi essencial para que não houvesse impunidade", aponta a ABI.

