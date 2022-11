ABI repudia apoio do general Villas Bôas a golpistas

Apoie o 247

ICL

247 - A Associação Brasileira de Imprensa (ABI) se manifestou na terça-feira (15) repudiando a nota do general Villas Bôas, ex-assessor especial do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) do governo Bolsonaro, em que defende os atos golpistas realizados por bolsonaristas que não se conformam com o resultado das urnas e pedem a intervenção das Forças Armadas.

"O twitter do general da reserva Eduardo Villas Bôas, em defesa das manifestações golpistas que estão sendo realizadas por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, é um atentado à democracia, um estímulo ao golpe e merece nosso veemente repúdio", destaca um trecho da nota.

A entidade também rebateu as críticas do general bolsonarista contra a imprensa. Segundo ele, a mídia ignora os atos antidemocráticos. "Mas a mídia está certa em não dar espaço para golpistas, que insistem em não aceitar democraticamente o resultado das urnas. Na verdade, o general omitiu que os poucos veículos de comunicação que cobriram esses atos antidemocráticos tiveram seus profissionais agredidos pelos manifestantes golpistas".

Leia a íntegra da nota:

O twitter do general da reserva Eduardo Villas Bôas, em defesa das manifestações golpistas que estão sendo realizadas por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, é um atentado à democracia, um estímulo ao golpe e merece nosso veemente repúdio.

O general também criticou a imprensa por “ignorar” essas manifestações. Mas a mídia está certa em não dar espaço para golpistas, que insistem em não aceitar democraticamente o resultado das urnas. Na verdade, o general omitiu que os poucos veículos de comunicação que cobriram esses atos antidemocráticos tiveram seus profissionais agredidos pelos manifestantes golpistas.

Como disse o ministro do STF, Luís Roberto Barroso, que tem sido atacado por bolsonaristas: “A democracia comporta manifestações pacíficas de inconformismo, mas impõe a todos os cidadãos o respeito ao resultado das urnas. O desrespeito às instituições e às pessoas, assim como as ameaças de violência, não fazem bem a nenhuma causa e atrasam o país, que precisa de ordem e paz para progredir”.

O resultado das eleições é reflexo da vontade do povo brasileiro. A ABI endossa as palavras do ministro Barroso: “Supremo é o povo. E o povo já se pronunciou. A eleição terminou. Só cabe agora respeitar o resultado. A vida democrática é simples assim. O resto é intolerância e espírito antidemocrático, quando não selvageria”.

Rio de Janeiro, 15 de novembro de 2022

Associação Brasileira de Imprensa

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.