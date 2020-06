"Adeus, impeachment", diz Xico Sá, após declaração de apoio do PSDB ao "fica Bolsonaro"

247 – "Com Rodrigo Maia na maciota, PSDB no apoio, o que se observa é o condomínio do golpe 2016 organizado institucionalmente, não foi só pro Centrão, foi cacau pra todos. Adeus impeachment", postou o jornalista Xico Sá, em seu twitter. Saiba mais sobre o apoio do PSDB a Bolsonaro:

O PSDB, partido que liderou o golpe de estado contra a ex-presidente Dilma Rousseff, processo que resultou na ascensão de um projeto neofascista no Brasil, não irá apoiar o impeachment de Jair Bolsonaro, que tem incentivado invasões de hospitais no Brasil. A decisão foi anunciada pelo presidente da legenda, Bruno Araújo (PSDB-PE), que deu o voto decisivo na sessão do golpe contra Dilma, na Câmara dos Deputados.

"O impeachment é potencializar uma crise dentro da mais grave crise sanitária e econômica talvez da nossa história", disse ele, em entrevista à Folha de S. Paulo. "O caminho do PSDB é a oposição. O PSDB teve a paciência democrática de esperar o tempo e dar as oportunidades a um governo democraticamente eleito se instalar e trabalhar. O PSDB foi colaborativo. A principal reforma desse governo, da Previdência, foi relatada na Câmara e no Senado pelo PSDB", diz ele, sinalizando apoio à agenda econômica do bolsonarismo.

