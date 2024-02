Adriana Accorsi, do PT, lidera em todos os cenários para a Prefeitura de Goiânia, diz Paraná Pesquisas

Candidata supera concorrentes como o senador Vanderlan Cardoso, do PSD, e o deputado federal ultrabolsonarista Gustavo Gayer, do PL edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - Uma recente pesquisa de intenção de votos para a Prefeitura de Goiânia, realizada pelo Instituto Paraná Pesquisas, revelou um cenário de liderança da candidata Adriana Accorsi (PT) em todos os cenários levantados, informa o Jornal Opção.

No primeiro cenário estimulado, onde os nomes dos candidatos são apresentados, Adriana desponta em primeiro lugar, com 22,1% das intenções de voto. Em seguida, o senador Vanderlan Cardoso (PSD) alcança 20,6%, enquanto o deputado federal ultrabolsonarista Gustavo Gayer (PL) fica com 19,7%. O presidente da Assembleia Legislativa, Bruno Peixoto (UB), registra 10,7%, enquanto o atual prefeito, Rogério Cruz (Republicanos), figura na quinta posição com 7,4%. Jânio Darrot (MDB), apoiado pela base do governador Ronaldo Caiado (UB), apresenta 2,9%, seguido por Leonardo Rizzo (Novo), com 2,1%. A pesquisa aponta ainda que 5,4% dos entrevistados não sabem ou não responderam, e 9,1% declararam que votariam nulo ou em branco.

continua após o anúncio

No segundo cenário, a delegada amplia sua liderança, alcançando 27,1% das intenções de voto. Nesse contexto, ela se mantém à frente, porém, em um empate técnico dentro da margem de erro, com Vanderlan Cardoso, que registra 24,3%. Gustavo Gayer obtém 22,5%, enquanto Rogério Cruz aparece com 9,3%. A pesquisa revela ainda que 5,9% dos entrevistados não souberam responder, e 11% declararam voto nulo ou em branco.

O levantamento do Paraná Pesquisas ouviu 630 pessoas entre os dias 31 de janeiro e 5 de fevereiro, com margem de erro de 3,8% para mais ou para menos. A pesquisa foi registrada no TRE-GO com o número GO-09948/2024.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: