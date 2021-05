Advogado de defesa de Manvailer agride colega no tribunal para simular cena do crime (vídeo)

247 - No julgamento do biólogo Luís Felipe Manvailer, no qual ele foi condenado, nesta segunda-feira, 10, a 31 anos, 9 meses e 18 dias de prisão por assassinar sua mulher, Tatiana Spitzner, o advogado Cláudio Dalledone Junior, defensor do condenado, agrediu fisicamente uma colega de profissão. Ele agrediu a colega como recurso retórico para convencer o júri.

Esse é o show que esse advogado ridículos está fazendo pra defender um assassino pic.twitter.com/6Aqxd59ETp — orlando valek (@daniloaugustoT) May 10, 2021

A agressão do advogado deixou marcas no pescoço da advogada. Dalledone usou seu ato como justificativa para defender que seu cliente agrediu a mulher, mas que aquele tipo de agressão, igual à cometida por ele em plenário, não mata.

“Uma simulação não deixa marcas simplesmente porque ela não é um fato verdadeiro, mas algo que imita um fato. O vídeo é chocante e tem deixado mulheres muito assustadas e em contato com seus traumas”, afirma a colunista Isabela Del Monde, no UOL.

Manvailer foi condenado pelos crimes de homicídio com as qualificadoras de feminicídio, meio cruel e motivo fútil, além de fraude processual. A decisão foi tomada por sete jurados, todos homens, e cabe recurso.

Além da pena de reclusão, o réu terá de pagar R$ 100 mil aos familiares de Tatiane por damos morais. No fim da audiência, o juiz Eyng relembrou a tentativa de fuga do réu para o Paraguai após o crime e, por isso, não concedeu o direito dele de recorrer em liberdade, mantendo a prisão preventiva.

Na madrugada de 22 de julho de 2018, a advogada Tatiane Spitzner, de 29 anos, foi encontrada morta, após cair do 4º andar de um prédio em Guarapuava. A Polícia Civil do estado investigou o caso como suspeita de feminicídio.

Manvailer está há dois anos e nove meses preso na Penitenciária Industrial de Guarapuava (PIG).

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.