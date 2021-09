Aécio e outros tucanos da bancada na Câmara criticam debate sobre impeachment pelo PSDB

"Amigos me desculpem, mas o fim do PSDB será abraçar esse impeachment do Presidente Bolsonaro. Quero adiantar eu jamais votarei uma aberração dessa natureza. Sou 100 % Bolsonaro!", disse um parlamentar em um grupo de mensagens edit

247 - Articulador do golpe contra a presidenta Dilma, o deputado Aécio Neves (PSDB-MG) não gostou do anúncio de uma reunião da executiva do PSDB para debater o impeachment de Jair Bolsonaro.

Segundo o colunista Lauro Jardim, do O Globo, além de Aécio Neves, os deputados Geovania de Sá e Paulo Abi-Ackel reagiram à iniciativa demonstrando contrariedade com a decisão do presidente da legenda, Bruno Araújo, de marcar a reunião nesta quarta-feira (8).

Sem citar os nome, Lauro Jardim cita conversa de grupo de mensagem da bancada em que os parlamentares tucanos consideraram "inoportuno" tornar o assunto público.

"Me pareceu precipitado falar OFICIALMENTE em impeachment no calor de manifestações que estão ocorrendo em ambiente de paz . De qualquer forma vamos manter a serenidade e amanhã em ambiente democrático como é nosso jeito de ser e de fazer política, vamos nos posicionar", escreveu um deles.

Aécio Neves teria encaminhado para o grupo a pergunta de um repórter sobre a sua posição na tentativa de mostrar que já estava sendo cobrado a se manifestar sobre o tema.

"É nossa obrigação que defendemos a democracia, discutirmos mais sobre isso, nosso posicionamento diante das graves ameaças democráticas! Temos grande responsabilidade com nosso país! Não podemos subestimar o que está acontecendo, sob risco de omissão!", rebateu outro parlamentar.

Mas houve quem tenha escancarado sua adesão ao governo. "Amigos me desculpem, mas o fim do PSDB será abraçar esse impeachment do Presidente Bolsonaro. Quero adiantar eu jamais votarei uma aberração dessa natureza. Sou 100 % Bolsonaro!".

O líder do partido na Câmara, Rodrigo de Castro, convocou uma reunião da bancada para essa quarta-feira.