AGU pede bloqueio de bens de mais 42 golpistas bolsonaristas

247 - A Advocacia-Geral da União (AGU) protocolou nesta sexta-feira (27) na Justiça Federal em Brasília uma nova ação para bloquear bens de investigados pelos atos terroristas e golpistas do 8/1. No pedido, a AGU pede a indisponibilidade do patrimônio de 42 pessoas físicas que foram presas em flagrante no dia da invasão às sedes dos Três Poderes, em Brasília.

As três ações protocoladas pela AGU já envolvem o bloqueio dos bens de 134 investigados, sendo 82 acusados que participaram das depredações, além de 52 pessoas e sete empresas que financiaram o fretamento de ônibus para participar dos atos antidemocráticos em Brasília. (Com ABR).

