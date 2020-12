'Ainda não é o momento' para uma aproximação com a equipe de Joe Biden, diz Ernesto Araújo

247 - Apesar do isolamento do Brasil no plano internacional, o chanceler Ernesto Araújo afirmou, nesta quinta-feira (17), que “ainda não é o momento” de uma aproximação com a administração de Joe Biden, presidente eleito dos Estados Unidos.

Segundo reportagem do jornal O Globo, Araújo disse durante entrevista ao canal SBT News que a primeira sinalização do governo brasileiro foi a mensagem enviada por Jair Bolsonaro cerca de seis semanas após o democrata ter sua vitória projetada. O chanceler destacou que seria “precário” qualquer tipo e contato com a equipe de Biden pelo fato dele ainda ter sido empossado.

“Ainda não tomou posse. Então, qualquer contato com uma equipe de transição sempre é mais ou menos precário. O que conta mesmo é a partir da tomada de posse”, afirmou. “Vamos continuar conversando com o presidente se tivermos a oportunidade de mais algum contato até lá. Mas ainda não é realmente o momento de construção dessa linha da nova parceria, que a gente espera seja uma continuação muito boa da parceria que nós temos desenvolvido”, completou.

O conhecimento liberta. Saiba mais