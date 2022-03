Alckmin decide marcar filiação ao PSB para quarta-feira, 23 de março

Apoie o 247

247 - A jornalista Mônica Bergamo informa em sua coluna nesta sexta-feira (18) que o ex-governador Geraldo Alckmin bateu o martelo e vai se filiar ao PSB na próxima quarta-feira (23), em Brasília, para ser candidato a vice-presidente na chapa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Alckmin se filiará à legenda socialista depois de 33 anos de atividade política no PSDB, partido pelo qual exerceu diversos cargos políticos, inclusive o governo do estado de São Paulo, e concorreu à Presidência da República em 2006.

O ex-governador também havia recebido convites para se filiar ao PV e Solidariedade com o objetivo de ser vice na aliança com o petista, mas acabou optando pelo PSB.

Com a filiação ao PSB, o próximo passo do ex-governador é selar a aliança com Lula e tornar-se candidato a vice-presidente da República na chapa encabeçada pelo líder petista.

