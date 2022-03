Alckmin filia-se ao PSB para ser vice de Lula

O evento conta com a participação da presidente do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann edit

247 - Acontece na manhã desta quinta-feira (23) em Brasília, na Fundação João Mangabeira, o evento que marca a filiação do ex-governador Geraldo Alckmin ao PSB.

A filiação do ex-tucano ao novo partido tem por objetivo viabilizar sua candidatura a vice-presidente na chapa do ex-presidente Lula (PT).

Em discurso na cerimônia, o presidente da sigla, Carlos Siqueira, falou em "alargar o espectro político" e criticou Jair Bolsonaro (PL): "figura nefasta". Sobre Alckmin, ele disse: "um homem que merece todo o respeito da nação".

Siqueira também lembrou que o evento marca a filiação de outros políticos, como o vice-governador do Maranhão, Carlos Brandão, que disputará o governo local, e o senador Dário Berger, que deixa o MDB.

A presidente do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), participa do evento. O governador do Maranhão, Flávio Dino (PSB), também está presente.

