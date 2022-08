Alckmin promete recriar ministério da Cultura depois do desmonte feito por Bolsonaro

Alckmin destaca que o setor cultural representa um percentual considerável de geração de postos de trabalho no Brasil edit

247 - O ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSB), candidato à vice-presidência da República na chapa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirma que, se eleito, vai reconstruir o Ministério da Cultura, se eleito. Para ele, houve um “desmonte” e um “verdadeiro apagão” no setor cultural do país durante o governo Bolsonaro.

O candidato a vice de Lula criticou o apagão na cultura durante um evento na casa de amigos do setor cultural, na noite desta terça-feira (23).

Alckmin destaca que o segmento representa um percentual considerável de geração de postos de trabalho no Brasil e defendeu que a cultura tem que ter fomento, informa o jornal O Estado de S.Paulo.

Alckmin ainda enfatizou que a Lei Rouanet foi um “grande ganho” para o país e que pretende ter um “diálogo permanente” com artistas e produtores.

