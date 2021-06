Alexandre de Moraes atuou nos bastidores por união de partidos contra voto impresso

A posição contrária ao voto impresso foi decidida no sábado (26) por 11 partidos, inclusive alguns da base do governo, e contou com o apoio do ministro do STF Alexandre de Moraes edit

247 - A decisão de 11 partidos de atuarem unidos contra o voto impresso tomada no sábado (26) contou com atuação do ministro do STF Alexandre de Moraes nos bastidores.

Na segunda-feira (21), durante jantar, ele afirmou a Bruno Araújo (PSDB), Paulinho da Força (Solidariedade), Baleia Rossi (MDB) e Orlando Silva (PCdoB) que seria melhor que a questão não chegasse ao STF, pois isso geraria mais desgaste entre a corte e Jair Bolsonaro, que defende o voto impresso, informa o Painel da Folha de S.Paulo.

A eventual aprovação da PEC do voto impresso no Congresso dificilmente deixaria de ser judicializada, obrigando o STF a se manifestar. Com o sucesso do esvaziamento da pauta, articulado por Moraes, ela não chegaria à corte.

Na opinião de Moraes, que será o presidente do TSE nas eleições de 2022, o voto impresso não contribui para a democracia.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.