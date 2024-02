Alexandre de Moraes cita Bolsonaro mais de 70 vezes em decisão que autoriza operação da PF contra golpistas

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O nome do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) é citado mais de 70 vezes na decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes que embasou a operação contra militares e ex-ministros golpistas. Eles estão sendo investigados por tentativa de golpe de Estado para manter Bolsonaro no poder. As articulações golpistas culminaram com a invasão da Praça dos Três Poderes em Brasília, em 8 de janeiro do ano passado

As citações a Bolsonaro na decisão de Moraes incluem trechos de falas do ex-presidente que foram transcritas da reunião que fez com alta cúpula do governo com a "finalidade de cobrar dos presentes conduta ativa na promoção da ilegal desinformação e ataques à Justiça Eleitoral", aponga reportagem do G1.

continua após o anúncio

O nome de Jair Bolsonaro também é citado na decisão quando é apontada a descoberta de uma minuta golpista que previa a prisão dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, além do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

De acordo com a PF, Bolsonaro recebeu essa minuta e pediu para retirar os nomes de Gilmar e Pacheco e manter o de Alexandre de Moraes.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: