Alexandre Frota apresenta projeto para exigir comprovante de vacinação nas eleições

247 - O deputado federal Alexandre Frota (PSDB/SP) propõe que apenas pessoas vacinadas contra covid-19 possam votar nas eleições presidenciais deste ano.

O parlamentar protocolou nesta quarta-feira (2) um projeto de lei para exigir que os eleitores apresentem o comprovante vacinal antes de votar.Frota argumenta que não faz mais sentido que ainda existam pessoas que não se vacinaram no Brasil.

“Os imunizantes foram adquiridos em número suficiente para todas as pessoas. O ato de não se vacinar é extremamente prejudicial a toda a população, pois como sabemos a contaminação deste vírus é extremamente rápida”, diz o texto do projeto, segundo informação do Correio Braziliense.

O deputado critica o negacionismo de Jair Bolsonaro na justificativa do projeto. “O negacionismo da eficácia da vacina não tem qualquer comprovação científica e vamos mais longe, o atual presidente afirmou que a vacina causaria AIDS, isso é um absurdo sem precedentes na história do nosso país. Precisamos de todos os cidadãos vacinados, seja o que for necessário fazer, o Poder Legislativo tem a obrigação de tornar lei, precisamos salvar a vida e inclusive nosso sistema de saúde”.

