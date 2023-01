Alfredo Attié contesta Múcio e diz que bolsonaristas acampados devem ser coagidos a sair

Na segunda-feira (2), Múcio disse que tem familiares e amigos nos acampamentos bolsonaristas, classificando as manifestações como parte do jogo democrático edit

247 - O jurista Alfredo Attié, presidente da Academia Paulista de Direito (APD), criticou o recém-empossado ministro da Defesa, José Múcio, após o oficial do novo governo dizer que os acampamentos bolsonaristas em frente aos quartéis militares, frequentados por terroristas bolsonaristas, são uma "manifestação da democracia".

Leia abaixo a declaração de Attié, obtida pela Folha de S. Paulo:

"Claro que as Forças Armadas devem ser levadas a sério.

Mas isso não significa tolerar os criminosos que pedem intervenção militar, em frente aos quartéis.

A manifestação do ministro da Defesa recém-empossado, referindo o suposto 'caráter pacífico' das manifestações, contraria a lei e a Constituição.

Esse pessoal não apenas deve ser coagido a sair desses acampamentos, mas tem de ser processado criminalmente".

Na segunda-feira (2), Múcio disse que tem familiares e amigos nos acampamentos bolsonaristas, classificando as manifestações como parte do jogo democrático. Segundo o ministro, os atos devem perder apoio aos poucos, sem repressão do Estado.

