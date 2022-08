Aliados celebram desempenho de Lula no Jornal Nacional

Apoie o 247

247 - Integrantes da campanha e aliados avaliam que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva se saiu bem na entrevista ao Jornal Nacional na noite desta quinta-feira (25) e fez gestos para tentar atrair eleitores que ainda estão indecisos.

O desempenho foi comemorado com o entendimento de que o petista conseguiu mostrar diferenças em relação a Jair Bolsonaro (PL), entrevistado na segunda-feira, indica reportagem do Globo.

Um integrante da coordenação de campanha acredita que Lula, com o desempenho na entrevista, poderá convencer eleitores que estão indecisos. O enfrentamento do debate sobre a corrupção foi bem avaliado por ser justamente uma forma de conquistar pontos na classe média. As falas contra armas, o ódio e a intolerância também foi entendido como importante para buscar eleitores que rejeitam Bolsonaro por causa da apologia à violência.

No Twitter, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, disse que Lula mostrou "o que é ser presidente da República". "Conhece o país, conhece o Estado e conhece o povo brasileiro. O Brasil estava com saudades de ver um presidente de verdade, de ver o Lula! Arrasou! Valeu toda luta", escreveu Gleisi.

O vice Geraldo Alckmin parabenizou Lula pela entrevista e elogiou a "clareza" do candidato. "Parabenizo o presidente @LulaOficial pela clareza e altivez com que expôs aos brasileiros no JN o nosso projeto para o Brasil. Nós vamos interromper as insanidades e fazer o Brasil gerar emprego e renda de novo", escreveu.

