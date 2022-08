Aliados de Bolsonaro apontam que ele 'perdeu a linha' ao atacar mulheres

Apoie o 247

ICL

247 - Num debate em que as mulheres tiveram protagonismo, aliados de Jair Bolsonaro (PL) e de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), os dois principais candidatos ao Palácio do Planalto, avaliaram como positivo o desempenho deles, mas admitem que houve escorregões. As informações são do jornal O Globo.

Para petistas, Lula poderia ter sido mais combativo e confrontar o atual presidente ao ser questionado sobre corrupção. Entre bolsonaristas, a avaliação é que embora tenha ido bem no embate direto com o petista, ele foi mal ao atacar mulheres durante o programa.

Vera fez uma pergunta sobre o quanto a desinformação propagada pelo atual presidente na pandemia contribuiu para o baixo índice de vacinação no país. Em resposta, Bolsonaro a atacou.

"Vera, não podia esperar outra coisa de você. Acho que você dorme pensando em mim, tem alguma paixão por mim. Você não pode tomar partido num debate como esse, fazer acusações mentirosas a meu respeito. Você é uma vergonha para o jornalismo brasileiro", disse.

