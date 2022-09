Aliados de Bolsonaro temem novo ataque de raiva em debate no sábado

Apoie o 247

247- Aliados de Bolsonaro têm receio do temperamento do presidente no debate deste sábado (24) no SBT, organizado por um pool de veículos. A torcida é para Bolsonaro “não estourar”. As informações são do jornal Estado de S.Paulo.

Há apreensão pelo fato de haver dois blocos de perguntas de jornalistas – no último debate, na Band, Bolsonaro atacou a jornalista Vera Magalhães.

Aliados desejam que ele “defenda o seu legado”.

