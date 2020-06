Aliança com o Centrão deve atrasar impeachment de Bolsonaro, diz Haddad

247 - Ex-ministro e presidenciável, Fernando Haddad avaliou as alianças crescentes de Jair Bolsonaro com o Centrão, em entrevista à BBC News Brasil. Para Haddad, as diversas concessões que Bolsonaro faz a esta fatia da política brasileira devem, no mínimo, atrasar a discussão sobre impeachment.

"Os movimentos recentes do Bolsonaro, de franquear cargos importantes da República para o centrão, faz crer que essa agenda vai, no mínimo, se atrasar. (São) cargos que jamais foram franqueados para essas forças a quem ele nunca respeitou, embora fosse parte. Porque vamos lembrar que Bolsonaro sempre pertenceu a partidos do centrão. A vida toda ele foi do centrão. Mas ele se elegeu dizendo que jamais faria acordo com o que, nos dizeres dele, era o pior do Brasil. Quando o centrão se associou à candidatura Alckmin, o general Heleno e o próprio Bolsonaro se referiram a esses partidos como a nata do que o Brasil tinha de pior", disse.

Haddad afirmou ainda que, em sua visão, Bolsonaro cometeu uma série de crimes de responsabilidade. "No meu entendimento, ele não cometeu apenas um crime de responsabilidade, mas uma série de crimes de responsabilidade. Tanto em relação à democracia, quanto em relação à saúde pública".

O ex-ministro falou ainda sobre sua opinião acerca do nível de ameaça que sofre a democracia no Brasil sob a tutela de Jair Bolsonaro. "Olha, que nós temos um governo protofascista ou fascista também não há a menor dúvida. A imprensa internacional saiu na frente até da empresa nacional, mostrando os riscos que o governo Bolsonaro representava para as instituições democráticas do país. O Bolsonaro nunca fez segredo do que pensa a respeito da democracia. Sempre apoiou os governos ditatoriais. Todos os seus pronunciamentos são no sentido de confrontar as instituições. E não vale só para os poderes da República. Vale para a oposição, vale para imprensa. Vale para todo e qualquer setor organizado da sociedade que se insurja contra os seus arbítrios".

