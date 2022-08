Aloysio Nunes reafirma apoio a Lula e anuncia que irá a comício em São Paulo

Apoie o 247

ICL

247 - O ex-senador Aloysio Nunes (PSDB) participará do comício do candidato à Presidência pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva, e de seu vice, Geraldo Alckmin (PSB), neste sábado (20), no Vale do Anhangabaú, no centro de São Paulo.

"Acho importante a vitória do Lula, não apenas para derrotar [Jair] Bolsonaro, cujo governo eu considero um desastre de todos os pontos de vista, mas também porque precisamos de um presidente mais sensível ao grande drama da desigualdade do país", afirma o tucano à coluna da jornalista Mônica Bergamo da Folha de S.Paulo.

Aloysio Nunes foi ministro de Relações Exteriores entre 2017 e 2019, durante o governo de Michel Temer (MDB). O ex-chanceler também esteve presente, na semana passada, no ato na Faculdade de Direito da USP em que foi lida a carta em defesa da democracia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.