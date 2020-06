Altman: direita tradicional vai usar Ciro para isolar o PT e depois descartá-lo

247 - O jornalista Breno Altman, em análise concedida à TV 247, avaliou que o ex-ministro Ciro Gomes “tem a ilusão que irá obter a simpatia de setores da direita tradicional com o objetivo final de tornar-se presidente, mas o objetivo da direita tradicional é usá-lo para isolar o PT e desgastar a esquerda”.

“Depois de ser usado, Ciro será jogado fora como uma laranja murcha, porque a direita tradicional não confia nele. Aliás, ninguém confia no Ciro”, ressaltou ele.

Segundo o jornalista, “o discurso de Ciro é para inglês ver”. “Seu objetivo é circunscrever um campo político entre a centro esquerda, da qual ele se julga representante, com a centro direita, na qual ele vê FHC como representante. Construindo ao centro um campo alternativo ao PT e a Bolsonaro”, constatou.

Ciro participou de um debate neste domingo (7) na Globo News com a ex-ministra Marina Silva e o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Ele considera que o debate é a representação da “Frente Ampla da Rede Globo”.

Altman destacou que a “Globo não convidou para o debate nenhum representante do principal partido de oposição no país que é o PT”. “Não convida para o debate o partido que ganhou quatro eleições presidenciais consecutivas, ou que tem o maior líder popular da nossa história. Isso demonstra que a Globo quer uma frente sem o PT”, acrescentou.

Ele projetou que “os olhos da Globo cairão sobre o candidato que tenha total confiança do mercado financeiro e da própria família Marinho”. “Mais provável que seja um João Doria, ou o marreco de Curitiba, Sergio Moro, ou até mesmo, num momento de desespero, abraçar a candidatura de seu funcionário Luciano Huck”, avaliou.

O jornalista revelou em sua análise que o principal objetivo do PT neste momento é “seguir compondo sua frente com as forças populares e progressistas, com os movimentos sociais e combatendo neoliberalismo”.

“Lutar contra Bolsonaro sem lutar contra seu projeto de país é um objetivo incompleto que condena o país a substituir seis por meia dúzia”, disse ele, referindo-se à frente orquestrada pela Globo, que tem como objetivo lutar contra “Bolsonaro apenas na questão política”, mantendo a agenda neoliberal que dilacera o país.

