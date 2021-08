Alvo de operação da PF, caminhoneiro Zé Trovão desafia STF: "não tenho medo"

Ele convocou apoiadores do presidente Jair Bolsonaro a tomarem as ruas mesmo se os organizadores estiverem presos edit

Metrópoles - Em uma transmissão ao vivo, nesta sexta-feira (20/8), depois de ser alvo de busca e apreensão pela Polícia Federal, o caminhoneiro conhecido como Zé Trovão, convocou militantes apoiadores do presidente Jair Bolsonaro a tomarem as ruas no dia 7 de setembro, mesmo se ele e outros investigados estiverem presos.

O caminhoneiro teve o celular apreendido por determinação do o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, em uma operação que também mirou os cantores Sérgio Reis e Eduardo Araújo, o deputado Otoni de Paula (PSC-RJ) e Antonio Galvan, presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Soja (Aprosoja).

