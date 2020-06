“Amanhã seremos nós os golpistas e racistas”, diz Eduardo Bolsonaro ao criticar atos contra “figuras históricas”

Revista Fórum - O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) foi às redes sociais na manhã deste domingo (14) criticar atos antirracistas pelo mundo, que pregam a derrubada de monumentos a escravistas e políticos, com o ex-primeiro-ministro britânico Winston Churchill, e tem feito com que serviços de streaming tire do ar filmes com conotação racista, como “E o Vento Levou”.

“Pessoas que cometem estes estes atos,nada democráticos,são tratadas como “manifestantes”. Dá-se ar de normalidade a algo bizarro. Se não quebrarmos essa espiral do silência, amanhã seremos nós os golpistas e racistas de nossa geração, sem contar a perda de referências históricas”, tuitou.

Quase tudo que ocorre nos EUA e europa vem depois para o Brasil.



Por lá estão deprendando monumentos dizendo que são figuras históricas racistas, proibindo exibição de filmes clássicos como "E o vento levou" ou mesmo contestando pessoas como Churchill, líder britânico da 2ªGM. pic.twitter.com/cqXndR4FCR June 14, 2020

