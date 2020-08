Ameaça de Bolsonaro a jornalista é crime, afirma especialista

O professor de Criminologia e Direito Penal da USP, Mauricio Stegemann Dieter, afirmou ao portal que "a promessa de um soco contra um repórter que, legitimamente, dirige uma pergunta a uma figura pública pode sim caracterizar o crime de ameaça previsto no artigo 147 do Código Penal" edit

247 - Especialistas acreditam que a fala de Jair Bolsonaro, no domingo, 23, contra um repórter do jornal O Globo, pode ser considerada como crime de ameaça, conforme noticiou uma matéria do Uol.

Após ser questionado sobre o motivo de Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro investigado por lavagem de dinheiro, ter depositado cheques na conta bancária da primeira-dama, Michelle Bolsonaro, Bolsonaro disse ao jornalista: "Minha vontade é encher sua boca com uma porrada, tá? Seu safado".

Segundo os especialistas entrevistados pelo Uol, apesar de poder configurar como crime de ameaça, dificilmente a declaração pode ser considerada como crime de responsabilidade - o que permitiria um impeachment. O repórter, porém, pode denunciar Bolsonaro por ter sido ameaçado.

"A ameaça sempre acontece em um contexto; é nele que as conclusões sobre o tipo objetivo e subjetivo do crime vão encontrar suas respostas mais adequadas, que precisam ser investigadas pela autoridade pública competente, e a partir da representação do jornalista, desde que tenha se entendido vítima deste crime", afirma o especialista.

