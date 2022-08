Anitta elogia jingle da campanha de Lula: "sensacional"

Jingle foi lançado no sábado (20) durante um grande ato da campanha de Lula no Vale do Anhangabaú, em São Paulo edit

247 - A cantora Anitta usou as redes sociais para afirmar que aprovou o novo jingle da campanha do ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), lançado no sábado (20), durante um grande ato no Vale do Anhangabaú, em São Paulo. "Sensacional hahahhaha", escreveu a artista no Twitter.

A resposta foi feita cerca de duas horas após Anitta elogiar o jingle. "A Anitta aprovou. Vem conferir o jingle!", postou Lula que também marcou o perfil da cantora. Anita, que possui quase 80 milhões de seguidores no Twitter e no Instagram, declarou apoio à candidatura de Lula em julho.

Veja as postagens.

