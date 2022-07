Antes de ser preso pela PF, bolsonarista fez desafio a Alexandre de Moraes: 'prende minha r***" (vídeo)

Apoie o 247

247 - Pouco antes de ser preso pela Polícia Federal nesta sexta-feira (22), por ameaçar de morte o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a presidenta do PT, Gleisi Hoffmann, ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e outros políticos de esquerda, o personal trainer bolsonarista Ivan Rejane Fonte Boa Pinto postou um vídeo em seu canal no YouTube ironizando o mandado de prisão expedido pelo ministro do STF Alexandre de Moraes.

“Que vacilão, hein, irmão. Tá com medo, o c* tá piscando, não passa nem um cabelo”, disse o extremista no vídeo. “Quer mandar me prender? Prende minha r***”, disparou ele em um outro trecho do vídeo.

De acordo com o jornal Metrópoles, Ivan Rejane também usou o vídeo para proferir novas ameaças aos ministros do STF. Segundo ele, no vídeo anterior ele só havia ameaçado oito, dos 11 ministros da Corte, porque esqueceu de incluir o magistrado Dias Toffoli. “Isso se chama liberdade de expressão”, justifica o bolsonarista no vídeo.

No vídeo, ele tentou minimizar as ameaças feitas anteriormente ao ex-presidente Lula afirmando que “quando eu falo para você caçar o Lula, é para você fazer o que já está fazendo, mantendo esse vagabundo dentro de casa. Não é para dar um tiro na cabeça dele não, nem dar uma facada”,

A prisão do extremista foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes na quarta-feira (20), após pedido da Polícia Federal. Ao autorizar a prisão, Moraes também expediu um mandado de busca e apreensão na residência do personal trainer, além de oficiar o Twitter, YouTube , Facebook e Telegram, para que as plataformas bloqueassem as redes sociais ligadas ao suspeito.

Veja o vídeo:





