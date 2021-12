Antigo opositor, Paulinho da Força defende candidatura de Lula

Paulinho foi um dos principais adversários do PT, em especial no governo Dilma Rousseff edit

Apoie o 247

Clube de Economia

Metrópoles - O deputado Paulinho da Força Sindical, presidente do Solidariedade, publicou em seu Twitter, na tarde desta quarta-feira (08/12), uma defesa da candidatura de Lula. Paulinho foi um dos principais adversários do PT, em especial no governo Dilma Rousseff.

Com uma foto de Lula com apoiadores, escreveu Paulinho da Força:

“Uma imagem vale mais que mil palavras. Lula presidente!”.

PUBLICIDADE

Uma imagem vale mais do que mil palavras: Lula presidente! pic.twitter.com/hVdmepXKXx — Paulinho da Força (@dep_paulinho) December 8, 2021

Leia a íntegra no Metrópoles.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE