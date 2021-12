Apesar de aliança com Centrão, governo não consegue aprovar sequer metade dos seus projetos no Congresso

Apoie o 247

247 - Mesmo tendo intensificado sua aliança com o Centrão, chefiado na Câmara pelo deputado Arthur Lira, presidente da Casa, o governo de Jair Bolsonaro teve muitas dificuldades no Congresso em 2021, sem conseguir aprovar a maior parte dos projetos que escolheu como prioritário. As pautas de costumes não andaram, destaca reportagem do Globo.

Em fevereiro, dois dias após serem eleitos, os presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), visitaram Bolsonaro no Palácio do Planalto e receberam uma lista com 35 projetos que o governo considerava prioritários. Destes, apenas 13 foram aprovados nas duas Casas (37%), todos da área econômica. Cinco foram aprovados apenas pela Câmara ou pelo Senado, e 17 não foram aprovados por nenhuma das duas.

Para o deputado Rogério Correia (PT-MG), a aliança com o Centrão rendeu ao governo mais força na Câmara, mas não funcionou da mesma forma no Senado.

