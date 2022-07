Apoio do MDB a Lula é pragmático e não depende de limpeza biográfica de Temer, diz Marcelo Uchôa

Apoie o 247

247 – O jurista Marcelo Uchôa contesta o argumento de que a nota em que a ex-presidente Dilma Rousseff enquadra o traidor e golpista Michel Temer possa influenciar o apoio do MDB ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele lembra que este apoio é pragmático e não depende de limpeza biográfica de Temer, que traiu Dilma e os brasileiros com a finalidade de aplicar um programa econômico que trouxe de volta a miséria e favoreceu grandes especuladores. Confira a relembre a nota de Dilma:

Razões para que a reação da Dilma contra o Temer em nada abale o apoio do MDB ao Lula, apesar do Camarotti querer:

1. Todo mundo sabe no MDB que a Dilma teve razão. Até o golpista.

2. O apoio do MDB ao Lula é pragmático. Interesses regionais e de pontes com o futuro governo Lula. — Marcelo Uchôa (@MarceloUchoa_) July 23, 2022

Resposta a Michel Temer

Eu agradeceria que o senhor Michel Temer não mais buscasse limpar sua inconteste condição de golpista utilizando minha inconteste honestidade pessoal e política. É justamente essa qualidade que despreza, rejeita e repudia uma avaliação que parte de alguém que articulou uma das maiores traições políticas dos tempos recentes.

É de todo inócuo afirmar que não houve um golpe, pois este personagem se ofereceu como vice-presidente por duas vezes. E, assim, sabia por duas vezes qual era o programa político das chapas vitoriosas que foram eleitas em 2010 e 2014.

As provas materiais da traição política estão expressas na PEC do Teto de Gastos, na chamada reforma trabalhista e na aprovação do PPI para as quais não tinha mandato. Nenhum desses projetos estavam em nossos compromissos eleitorais, pelo contrário, eram com eles contraditórios. Trata-se, assim, de traição ao voto popular que o elegeu por duas vezes.

Lembro ainda que a “dificuldade de diálogo com o Congresso” não é razão legal e constitucional para impeachment em um regime presidencialista, como ele bem sabe.

Tal “dificuldade” era uma integral rejeição às práticas do presidente da Câmara, deputado Eduardo Cunha, criador do Centrão, que queria implantar com o meu beneplácito o “orçamento secreto”, realizado, hoje, sob os auspícios de um dos seus mais próximos auxiliares na Câmara Federal.

Finalmente, relembro que a História não perdoa a prática da traição. O senhor Michel Temer não engana mais ninguém. O que se conhece dele é mais que suficiente para evitá-lo, razão pela qual não pretendo mais debater com este senhor.

