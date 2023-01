Após comandar terrorismo, Bolsonaro se interna em hospital dos EUA alegando dores abdominais

Apoie o 247

247 – Jair Bolsonaro, que perdeu as eleições para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e comandou de Orlando, nos Estados Unidos, os atos terroristas que depredaram Brasília, se internou nos Estados Unidos, alegando dores abdominais.

"Jair Bolsonaro acaba de ser internado no AdventHealth Celebration, um hospital com 220 leitos nas imediações de Orlando, na Flórida. Ele alega estar com fortes dores abdominais", informa o jornalista Lauro Jardim , que, depois, se refere ao evento de Juiz de Fora, em 2018.

"Desde a cirurgia a que foi submetido depois da facada de 2018, Bolsonaro já foi hospitalizado algumas vezes por causa de dores abdominais. A mais recente ocorreu em novembro, quando deu entrada no Hospital das Forças Armadas, em Brasília. Em janeiro e em março do ano passado, o ex-presidente também foi acometido do mesmo problema", acrescenta.

