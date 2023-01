Após desmonte de comissão no governo Bolsonaro, Silvio Almeida receberá anistiados políticos

Apoie o 247

ICL

247 - O ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, se reunirá, nos próximos dias, com integrantes da Comissão de Anistia, alvo de frequentes ataques durante o governo de Jair Bolsonaro (PL). A informação é da coluna do Guilherme Amado no portal Metrópoles.

Almeida citou os anistiados e filhos de anistiados em seu histórico discurso de posse , afirmando que tais pessoas "existem e são importantes" para o Brasil. O grupo afirma que foi a primeira vez que um ministro deu declarações de tal espécie ao assumir os Direitos Humanos.

Após a cerimônia, ocorrida na terça-feira (3), o ministro conversou brevemente com alguns anistiados. Foi nesse momento que recebeu alguns documentos do grupo e pediu a assessores que marcassem uma reunião.

No governo de Jair Bolsonaro (PL), a Comissão de Anistia (criada em 2001 com a função de assessorar e elaborar políticas de reparação às vítimas da ditadura militar) foi alvo de descaso, negando quase todos os pedidos de anistia e anulando concessões já aprovadas. A coluna lembra que "o colegiado teve como conselheiro um general que exibia nas sessões um livro de Carlos Brilhante Ustra, notório torturador da ditadura militar".

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.