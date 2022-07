Após dividir palanque com Bolsonaro, Eduardo Cunha dispara: “é o meu candidato”

Apoie o 247

247 - O ex-deputado Eduardo Cunha, figura central no golpe de estado de 2016, dividiu o palanque com Jair Bolsonaro no lançamento da candidatura de Tarcísio de Freitas ao governo de São Paulo neste sábado (30).

Em publicação no Twitter, Cunha afirmou:

“Apenas para deixar bem claro sou pré-candidato a deputado federal e mais nada. O meu candidato a presidente será Bolsonaro.”

Cunha foi detido preventivamente em 2016 e foi condenado em 2017 por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Em 2018 a condenação foi confirmada em segunda instância pelo TRF-4 e Cunha recebeu a pena de mais de 14 anos de prisão.

