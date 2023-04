Após identidades de golpistas virem à tona, Gleisi aposta que CPI será “bem ruim” para bolsonaristas

Apoie o 247

247 - A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann, usou suas redes para indicar que o tiro pode sair pela culatra, após imagens exibidas no programa Fantástico revelarem as identidades dos agentes do GSI que permitiram a entrada dos golpistas no Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro: sete dos nove agentes prestavam serviços de segurança a Jair Bolsonaro, participando de motociatas e viagens internacionais.

“Resumo da ópera: imagens divulgadas pelo Fantástico mostram que CPI vai ser bem ruim pros golpistas. A melhor coisa foi abrir o sigilo desse material. Semana passada foram 100 denunciados, agora o STF julga mais 200. Com a CPI vamos pegar o restante. Nada vai ficar incólume depois dessa tentativa de golpe”, diz.

Gleisi ainda aponta que “os caras são tão idiotas que agora estão manipulando vídeos pra dizer que Lula presenciou a invasão, sendo que tem provas de que estava em Araraquara. A invenção dessa gente não para de pé”.

De acordo com reportagem do jornal O Estado de S. Paulo, a partir de dados do Portal da Transparência, que registra as viagens a serviço de funcionários públicos, o capitão José Eduardo Natale, que aparece dando água aos invasores golpistas, acompanhou Bolsonaro na viagem a Juiz de Fora para o lançamento da campanha eleitoral dele, em agosto do ano passado; viajou à Rússia com o ex-presidente em fevereiro de 2022.

O general Carlos Feitosa Rodrigues também integrou a comitiva a Moscou. Ele é responsável pelo “alerta laranja” na véspera da invasão golpista que levou a redução do efetivo de segurança no Planalto.

O coronel Wanderli Baptista da Silva Júnior estava entre os seguranças enviados a Nova York para acompanhar Bolsonaro na ONU, em setembro de 2022.

"Alexandre Santos de Amorim, André Luiz Garcia Furtado, Alex Marcos Barbosa Santos e Laércio da Costa Júnior também serviram como seguranças em viagens de Bolsonaro. O coronel André Furtado acompanhou Bolsonaro em motociata em São José do Rio Preto em 24 de fevereiro do ano passado. O tenente Alex Marcos Barbosa seguiu Bolsonaro na viagem que ele fez a Recife em 6 de agosto de 2022, também com direito a motociata", destaca a reportagem.

