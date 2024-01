Após Jordy e Ramagem, PF prepara novas operações contra bolsonaristas: "porteira aberta"

Há 18 deputados sendo investigados em inquéritos no STF, e a frequência das operações deve aumentar, com aval de Alexandre de Moraes edit

247 - Após as operações contra os deputados Carlos Jordy (PL-RJ) e Alexandre Ramagem (PL-RJ), novas diligências contra Jair Bolsonaro (PL) e seus aliados são vistas com "expectativa cada vez maior" nos corredores do Supremo Tribunal Federal (STF), informa o Blog do Noblat no portal Metrópoles.

Fontes do blog informaram que há 18 deputados sendo investigados em inquéritos no STF, e que a frequência das operações pode aumentar. A frase citada na matéria é de que a "porteira foi aberta".

As novas operações deverão contar com o aval do ministro Alexandre de Moraes, responsável pelo inquérito das milícias digitais, dos atos antidemocráticos e da Abin. Vale apontar que ele autorizou as recentes operações contra Jordy e Ramagem.

