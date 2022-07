Após judicialização da convenção, Tebet volta a dizer que mantém candidatura

Tebet se confronta com ala do MDB que quer apoiar Lula desde o primeiro turno edit

Apoie o 247

ICL

247 - A senadora Simone Tebet (MDB) voltou a dizer que mantém a pré-candidatura à Presidência da República.

A declaração foi dada após uma ala do MDB ligada ao senador Renan Calheiros (AL) ingressar com ação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para adiar a convenção do partido, marcada para quarta-feira (27). Tebet diz que não há possibilidade de ela retirar a candidatura, informa o jornal O Estado de S.Paulo.

A ação no TSE questiona o modelo de votação estabelecido para o evento e solicita que a Corte determine a publicação de edital com novas regras e outra data para a convenção.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A ação judicial é conduzida pela ala emedebista contrária à candidatura de Tebet, liderada por nomes como os senadores Renan Calheiros (MDB-AL) e Eduardo Braga (MDB-AM). O grupo defende que o nome da senadora não é competitivo e articula o apoio da sigla ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em primeiro turno.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nas pesquisas eleitorais, Simone Tebet não consegue ultrapassar 2% das intenções de voto.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE