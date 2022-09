Após Lula comparar 7 de setembro bolsonarista com Ku Klux Klan, internautas relembram que líder do grupo já elogiou Bolsonaro

Bolsonaristas se sentiram ofendidos, mas líder do grupo já falou abertamente sobre sua simpatia pelo chefe do executivo edit

247 - Extremistas se sentiram ofendidos após o ex-presidente Lula dizer no comício realizado em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, na noite desta quinta-feira (8), que o 7 de setembro dos bolsonaristas foi igual a uma reunião do grupo supremacista da Ku Klux Klan.

No entanto, internautas resgataram um comentário do líder do grupo David Duke, reproduzido na BBC, em que ele elogia o chefe do executivo.

'Ele soa como nós', disse o líder supremacista.

“Ain, que absurdo o Lula comparar o comício do Bolsonaro com uma reunião da Klu-Klux-Klan” https://t.co/T0zIfYP9ha — Christian Lynch (@CECLynch) September 9, 2022





